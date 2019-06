La selfies de Flavia Palmiero (52) que hicieron explotar las redes

Flavia Palmiero tiene 52 años, una envidiable figura, y está mejor que nunca, tal como ella misma se encargó de mostrar.





Es que la actriz y conductora compartió desde las redes una serie de selfies en traje de baño, al natural y sin retoques, y se llevó todos los elogios de sus seguidores.





Desde su cuenta de Instagram lució tres modelos diferentes: con una trikini metalizada, con un traje dos piezas blanco y negro, y otro animal print…. ¡Y explotaron las redes!









Consultada por Gente, Flavia contó sus secretos de belleza: "Aunque la genética me favorece, me cuido. No me prohíbo las comidas: sólo dejé las harinas. Almuerzo sano tomando jugos verdes y frutales. A la noche ceno un buen plato de proteínas con verduras. Tampoco soy una obsesiva: tengo permitido un postre rico y una copita de vino. Entreno tres veces por semana (cuarenta minutos por sesión con su personal trainer, Aldo Giménez), y me trato con radiofrecuencia en la cara y electroestimulación en el cuerpo: el tratamiento se llama Bodyter Premium. Lo hago en Becool, el centro de estética al que concurro", sostuvo.