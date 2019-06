Proponen suspender las PASO para Presidente

El tema formó parte de la reunión de Gabinete, sin referencias explícitas a la suspensión. Rogelio Frigerio -ministro del Interior- trazó un panorama de los distritos con internas y el gasto que insumirán las primarias. “Es un gastadero de plata para nada. Lo lógico sería que se vote en los lugares y categorías donde hay internas y no en el resto. Hay que discutirlo”, dijo un ministro a este diario. Acaso una paradoja, no encontró ventajas electorales para el Gobierno en una eventual suspensión: de mantenerse la elección de agosto profundizaría la polarización de cara a octubre y Juntos por el Cambio crecería en base a otras opciones no kirchneristas, como sucedió en 2015 y 2017. “Sin primarias es a todo nada en la general, a lo que sale, sale y puede ser peligroso, sobre todo en provincia de Buenos Aires que no hay balotaje”, evaluó uno de los estrategas de campaña.