INSCRIPCIONES PARA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CLASIFICACIÓN A LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

Del 15 al 26 de julio se realizarán las inscripciones para quienes quieran participar de los Juegos Jujeños Clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita, organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación. Podrán participar niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años, como así también personas adultas mayores de toda la provincia en diversas disciplinas individuales y de conjunto.

Las inscripciones se registran para deportistas de San Salvador en las oficinas ubicadas en Avenida Senador Pérez N° 208 de la Capital jujeña, de 7 a 13 horas; para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 0388- 4221310/09, o solicitar información vía correo electrónico a juegosnacionalesjujuy@gmail.com . Las personas del Interior de la provincia deberán inscribirse en las direcciones de deportes de Municipios y Comisiones Municipales, correspondientes.

En esta oportunidad, niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años y personas de más de 60 años de toda la provincia podrán tomar parte en deportes individuales y de conjunto en categorías y modalidades previstas en el reglamento de la competencia.

En Juvenil se realizará en categoría sub 14 en Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, Canotaje, Cestoboll femenino, Futbol 11 masculino y 7 femenino, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica Infantil, Gimnasia Rítmica Juvenil, Handball, Hockey, Judo, Lucha, Natación artística Infantil y Juvenil, Natación, Optimist, Patín Artístico, Tae-Kwon-Do, Voleibol Playa, Trampolín Infantil y Juvenil.





Categoría sub 15: Básquet 5×5, Karate, Voleibol, Levantamiento Olímpico, Tiro y Tenis de Mesa.

Categoría sub 16: Acuatlón, Ajedrez, Básquet 3 x 3, Boxeo, Ciclismo, Futbol 11 masculino y 7 femenino, Handball, Hockey, Pelota Paleta, Rugby masculino, Windsurf.

Categoría Sub 17: Atletismo, Básquet 5×5, Voleibol.

Categoría Adultos Mayores: Ajedrez, Newcom, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa, Pádel y Orientación

Mientras que en la categoría de Deporte adaptado, las disciplinas serán: categoría Sub 14 Atletismo; categoría Sub 16 Atletismo; Básquet 3×3, Natación Adaptada; categoría Sub 18 Atletismo, Boccia, Goalball, Tenis de Mesa y Voleibol sentado.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.