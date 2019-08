Margarita Barrientos, sobre los anuncios del Gobierno: "Llegaron demasiado tarde"

Margarita Barrientos admitió que las medidas para “aliviar” la devaluación “llegan demasiado tarde” (Foto: NA) Margarita Barrientos admitió que las medidas para “aliviar” la devaluación “llegan demasiado tarde” (Foto: NA)









La encargada del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, reconoció que las medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri para aliviar el impacto de la crisis "llegan demasiado tarde", y lamentó que se haya escuchado a los miembros de su equipo gubernamental "antes que a la gente".









"En muchos lados perdió el apoyo de la gente que lo quería", indicó la dirigente social alineada con Juntos por el Cambio. "Macri tiene que creer en la gente de a pie. Mucha gente quiso colaborar con el PRO y nunca tuvieron ese espacio. Ese fue su mayor error", cuestionó.









En su diagnóstico sobre la competencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Barrientos interpretó que el desenlace electoral tuvo como causa la recesión y se sinceró al advertir que el resultado "es muy difícil revertirlo, aunque uno siempre tiene una gota de esperanza".









"Yo sigo apoyándolo", admitió sobre el presidente Mauricio Macri, en diálogo con el programa "Crónica Anunciada", por FM FutuRock. "Voy a seguir hasta el ultimo día con él. Después pueden venir todos los políticos que quieran, pero ya no apoyaría a nadie más porque a veces hasta mis hijos se me enojan", confesó.













Sin embargo, la referente de Los Piletones evaluó de manera positiva al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Lo he cruzado en una oportunidad en un programa de televisión. Conversamos y me pareció una persona razonable, incluso me dijo que sabía de mi trabajo y me felicitó. No tengo la misma impresión con Cristina Kirchner, ojalá sea todo distinto".









Y agregó: "Lo único que espero de los gobiernos es que apoyen mi trabajo, sea el gobierno que sea. Lo de los comedores lo hacemos con mucho sacrificio. Gane quien gane, quiero trabajar por la gente".





La referente del comedor Los Piletones ratificó su apoyo al presidente Mauricio Macri La referente del comedor Los Piletones ratificó su apoyo al presidente Mauricio Macri









Por otro lado, Margarita Barrientos se refirió al impacto de la economía en los hogares y destacó que "la situación no era lo que se esperaba".









"Nosotros compramos en cantidades y nos hacen un descuento, pero por unidad es más caro. Eso se vive. Tengo gente que ayer a la noche vino a buscar mercadería, dimos un poco, pero no nos alcanza. Es una lucha muy grande", concluyó.





