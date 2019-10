JUJUY : "SÍ SE PUEDE" Macri: “No nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro”

“ Estamos acá para decir que sí se puede, pero también para decir que no nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro”, aseguró hoy el presidente Mauricio Macri en un nuevo encuentro de la Marcha del Sí Se Puede en San Salvador de Jujuy.





“ Q uieren que estemos callados nosotros y to d os los que pensamos distinto, pero ya son muchas veces que tuvimos que aguantar el dedito, el atril, la prepotencia, la sob e rbia, la canchereada, esa forma de ejercer el poder que no queremos más”, remarcó.





Además, e xpresó que fue u na equivocación haber dejado “espacios libres” que permitieron que “ una mino ría tome control del país y se apropie del Estado y de lo público”.





“ Fueron por todo y quisieron i r por n uestra libertad, por eso estamos acá, porque entendimos que juntos teníamos que ir levantando la voz y dec i r ba sta , se acabó, hast a acá llegaron, este es nuestro país”, arengó desde la plaza Belgrano de la capital jujeña, junto al gobernador Gerardo Morales.





Y consideró que fue “ bueno” que haya habido una reacción: “L as re v oluciones son eso, s on la suma de peque ñ as rebeliones, pero esta es una revolución de los pacíficos, de los que quer e mos vivir en paz, pero tampoco queremos que nos pasen por arriba una y otra vez”.





E l Presidente sostuvo que “la fuerza está en las manos de los que nos levantamos temp r ano todos los días para poner este país en marcha, para sacar el país adelante”.





M acri reconoció que “ llegar hasta acá costó más de lo que pensábamos porque encontr a mos problemas más profundos y más difíciles de resolver de lo que imag inamos”, pero señaló que “ con tiempo los vamos a resolver”.





“ Este es el pueblo que le dijo basta a las frustraciones”, remarcó acompañado por los candidatos a diputados N atalia Sarapura y Jorge Rizzotti.





Y destacó que su gobierno demostró que se puede gobernar “ sin generar miedo u odios”, “resolviendo problemas todos los días”, “ con diálogo todos sentados en una mesa y generar empleo”, con “ una política social sin clientelismo” y haciendo “obras por todo el país sin corrupción” .





“ Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar una etapa de crecimiento, de mejora del salario, de trabajo y de alivio para todoso los argentinos”, sostuvo.





T ambién les pidió a los miles de jujeños que lo escuchaban “ transformar esta sana locura, esta energía, en acción” para “ convencer y compartir con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo este sueño que estamos empezando a sentir cada vez más cerca de transformar se en realidad” .





La Marcha del Sí Se Puede continuará mañana en Rosario, provincia de Santa Fe, a las 18.30hs; el miércoles en Mar del Plata y el jueves tendrá su cierre en Córdoba.

