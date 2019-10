La dieta de Joaquin Phoenix para bajar 23 kilos y meterse en la piel del "Guasón"

El propio Phoenix reconoce que limitar tanto su alimentación hizo que durante los meses de rodaje tuviera la sensación de que perdía el control de sus actos.

Muchos medios especializados en salud aseguraron que Joaquin Phoenix perdió 23 kilos para preparar su papel del Joker alimentándose únicamente de una manzana diaria.









"No me alimentaba solo con una manzana al día. También comía, entre otras cosas, lechuga y chauchas al vapor", explicó el actor a Access. Phoenix, que estuvo cuatro meses a dieta para perder los 23 kilos, aseguró a la publicación estadounidense que siempre estuvo bajo supervisión médica: "Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso".









El actor tuvo que luchar contra su pasión por los pretzels durante todo el rodaje. "Todd Phillips (el director de la película) traía al set continuamente pretzels, que me encantan, y su oficina estaba llena. Le gustan y los llevaba para el resto de la gente. Fue realmente duro tener que contener las ganas de comérmelos", contó.

















Pero, nunca se imaginó que someterse a una dieta extrema terminaría ayudándole con el papel. "Al estar tan delgado sentí que era capaz de mover mi cuerpo de maneras que nunca había podido. Y creo que eso realmente aportó personalidad al personaje", declaró. "Había previsto que con la pérdida de peso sentiría insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad. Pero no pensé en la sensación de fluidez a la que llegué".