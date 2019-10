Piden capturar a Darthés: las fotos que complicaron al actor tras la denuncia de Thelma

La Justicia de Nicaragua avanza en la causa contra el ex protagonista de "Patito feo", ahora refugiado en Brasil.

La fiscalía de Nicaragua pidió la captura de Juan Darthés, actor denunciado por violar a la joven Thelma Fardin, y lo acusó formalmente por el delito de violación "agravada". En las redes reflotaron las fotos de la gira de "Patito feo", contexto del abuso.

En diciembre pasado, luego del duro testimonio de Fardin, Camila Salazar -integrante del elenco de la telenovela- mostró una foto donde se ve a Darthés con Thelma.





La actriz relató cómo dos colegas del elenco fueron las confidentes de Thelma esa misma noche. Se trata de las mellizas Berecoechea.

En este país estuvieron sólo un día. Cuando llegaron al hotel pasaron por la pileta, se maquillaron y fueron al teatro. Al terminar la gira de la telenovela infantil y para celebrar, las adolescentes volvieron a la pileta del hotel.

El elenco de "Patito feo" en Nicaragua.









Luego todas se fueron a sus habitaciones para prepararse para el festejo. En ese intervalo a Thelma le faltó la tarjeta de su habitación. Fue en ese momento, dice Camila, donde se produjo el abuso sexual.













"Comenzó a agarrarme el cuello y yo le dije que 'no'. Me hizo sentir su erección. Me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Y yo seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenían mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar. Cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y darme mucho amor", detalló Thelma al momento de realizar la denuncia penal.









También hubo otras fotos que comprometieron el relato de Darthés. El actor había dicho que en el vuelo de regreso a Buenos Aires, proveniente de Nicaragua, estuvo sentado al lado de la joven de 16 años, algo que fue desmentido por el productor de la gira de “Patito feo”.





Daniel Grinbank, de DG Producciones, a cargo de las gestiones técnicas del show de “Patito feo”, cruzó al actor. A través de las redes sociales, el productor reveló que Darthés había arreglado por contrato viajar en clase ejecutiva en los vuelos de más de 5 horas, mientras que la joven iba con el resto del elenco en clase económica.





Darthés dijo que Thelma viajaba al lado suyo en el avión, algo falso. | Gentileza / Gente

Finalmente, revista Gente publicó fotografías que muestran la intimidad del avión de los protagonistas de la telenovela. En la documentación se aprecia a Thelma junto a las mellizas Sol y Belén Berecoechea, jóvenes con las que eligió viajar en los vuelos de ida y vuelta en mayo de 2009, tal como había dicho Camila Salazar en TV.





