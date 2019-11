Benjamín Vicuña le hizo un reclamo a la China Suárez en medio de la crisis: "Esto con Pampita no pasaba"

“A mí me dijeron ‘vos no te preocupes que si están separados, lo van a comunicar a través de un comunicado’”, retrucó su compañera en la radio Pía Shaw.

“El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy pefeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento dijo ’esto con Pampita no me pasaba’? Tengo un montón de detalles, que voy a contar más adelante. Voy a esperar el comunicado”, cerró el periodista.