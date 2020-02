Verónica Ojeda contó qué es lo que padece Dieguito Fernando

Ante los múltiples y diversos rumores que circulan desde hace tiempo en torno a la enfermedad que podría padecer Dieguito Fernando Maradona, el hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda que el próximo jueves cumplirá siete años , su madre rompió el silencio y contó su verdad sobre la afección que tiene el niño y el tratamiento que recibe.





Fue en diálogo con el portal "Teleshow" que Verónica Ojeda se explayó sobre las dificultades que presenta su pequeño hijo.





En el ciclo de "Susana Giménez" (Telefe), un tiempo atrás, Ojeda contó que su hijo había sido diagnosticado con TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).





En aquel momento, hace prácticamente un año, Diego Maradona reaccionó con las siguientes reflexiones: "Dieguito vivió solo. ¿Por qué no lo vi antes? Soy culpable, y no tengo excusas para nada. Quiero que me lo traiga (Ojeda a Dieguito) todos los días que yo esté en Buenos Aires. ¿Para qué? Porque me dijo ‘papá’ por primera vez”.

Eso fue después de que el Diez se volviera a ver con Dieguito Fernando cuando Verónica lo llevó a México, donde estaba Diego Maradona, para que festejara sus seis años junto a su padre.



Después, Ojeda y el niño regresaro a la Argentina y la relación entre Diego y su hijo se fue enfriando al punto de que no volvieron a tener encuentros profundos de padre e hijo.





Según Verónica Ojeda, ni siquiera se volvieron a ver.





Pero cuando nadie lo esperaba, la semana pasada, Diego Maradona hizo un video con integrantes de la agrupación cannábica La Semilla.“Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos nosotros”, pidió en aquel momento.

Araceli Rea, presidenta del grupo creado en el 2019 con el fin de apoyar el autocultivo con fines medicinales sostuvo que Diego Maradona “se copó (con la idea de hacer el video) porque él también tiene un hijo con autismo” y que la mamá del nene “está empezando a pensar en darle aceite”.

Indignada con ese diagnóstico hecho público en los medios, Verónica Ojeda dialogó en exclusiva con "Teleshow" y desmintió los dichos de Araceli Rea. “A mí nadie me vino a ver ni a consultar nada”, declaró y aseguró que “a Diegui no le están dando ningún aceite de ningún tipo”.

Luego, en referencia a los tratamientos que recibe su hijo, precisó: “Solo hace fonoaudiología, piscopedagogía y asiste a una terapista ocupacional”.

Además, afirmó que Diego Maradona no está al tanto de la situación de Dieguito Fernando: "Respecto al padre, desde que llegó de México, nunca lo vino a ver, con lo cual no sabe cómo está hoy nuestro hijo”. Lapidaria, contó que El Diez “nunca lo llamó”.

“Yo hago todo sola, lo llevo a todas las terapias yo”, le confió Ojeda a "Teleshow". “Diegui, gracias a Dios está muy bien. Está mejor con todos nosotros", añadió.

“Nosotros somos adultos, yo ya estoy curtida con todos los golpes que me dio la vida”, respondió Verónica Ojeda cuando le preguntaron sobre sus sentimiento ante el hecho de el niño no tiene relación con su progenitor.



Para el jueves, cuando Dieguito Fernando cumpla siete años, está previsto un festejo con su madre y la familia de ella.





No se descarta que Diego Maradona opte por no perderse la oportunidad de acercarse a su hijo en una fecha tan especial y tratar de entablar con él una relación que, hoy por hoy, no se da. ¿Lo hará Diego?..





