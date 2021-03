LA QUIACA: Tras el apriete a la "concejal Felisa Nieve" rompió con Gallardo y advirtió temor por su seguridad personal

DESTACADO

27 marzo, 2021

La Quiaca 27 de marzo del 2021 // Las repercusiones por la denuncia realizada por Felisa Nieve; quien señaló a varios funcionarios por orquestar una reunión para pedirle la renuncia como concejal –con tonos altisonantes y amenazas de por medio ratificadas en exposición policial-, siguen generando indignación en los vecinos de la Quiaca.

Felisa Nieve incomodó al oficialismo acompañando algunos pedidos de informes de la oposición, como también el ejecutivo consideró una traición que como Intendente a cargo pretenda ocupar el despacho de Intendencia, más aún solicitarle al intendente que justifique la eficacia de sus gestiones, como sus viáticos.

Nieve se encuentra trabajando en su Oficina en el CD, porque los funcionarios del Poder Ejecutivo le niegan el acceso al despacho, ninguneo institucional que además constituye violencia de género; hasta ahora descarada e impune.

Nieve además denunció y expuso, que fue presionada en su despacho semanas atrás por la referente de la Organización Social Barrios de Pié: Roxana Llave; pero el hecho más repudiable fue la revelación donde asegura que Blas Gallardo le solicitó en tres ocasiones diferentes, que renuncie al cargo; solo porque ella no es incondicional –me pidió que tape el desastre que están haciendo, refirió en declaraciones radiales.

Entre las autoridades que participaron del apriete están el delegado de ANSES Fernando Mamaní, El Secretario de Gobierno Hugo Chavarría, El Secretario de Espacios Verdes Leonardo Segovia, el Concejal Jorge Tejerina y Roxana Llave dirigente de Barrios de pié.

Felisa Nieve, declaró en la jornada de ayer, que rompió con el oficialismo, que adoptaría una posición independiente, sin ningún acuerdo con otro partido u espacio político; –seguiré firme con mi tarea, me debo al pueblo quiaqueño, el intendente no puede impedir que realice mi trabajo de control, como también debe aceptar las propuestas que surgen desde el CD, donde he presentado proyectos y sugerí gestiones oportunamente, por ejemplo Una Nueva Terminal como se anunció para las ciudades de Perico, Humahuaca y Tilcara.

Por su parte el concejal Jorge Tejerina ofreció declaraciones, donde creyó eximirse de responsabilidad al asegurar que desde su boca no salió ningún apriete, pero no negó haber estado en la reunión donde Nieve fue presionada. Tejerina además consideró que Nieve no se allana al proyecto político que la gente votó, lo cual justifica que dé un paso al costado.

Más tarde, el Secretario de Gobierno Hugo Chavarría, expuso: -la compañera Nieve no es coherente con la plataforma del espacio político que el pueblo de La Quiaca eligió para gobernar. Chavarría habló de una reunión política; negó un pedido de renuncia; pero no negó que la misma fue en horas de trabajo, donde participó el delegado de ANSES Fernando Mamaní. Además al igual que Tejerina afirmó que la mesa y las bases van a decidir sobre el futuro de Nieve, asegurando Chavarría, que su propia renuncia al cargo de secretario de Gobierno como la de Blas Gallardo serían la consecuencia necesaria si no acatan el trazo de las propuestas establecidas desde las bases, las cuales los quiaqueños votaron el 9 de junio del 2019.

¿Acaso es necesario evaluar, si para un concejal pedir informes, es decir garantizar la transparencia y cumplir con su rol es un error? Porque en la plataforma del espacio político de Chavarría es una traición, de lo contrario no le pedirían la renuncia por cumplir con su tarea de fiscalizar los actos de gobierno –mandato constitucional-.

Chavarría también aseguró, que según su análisis Nieve ya es de la oposición, en primer lugar porque su presidencia la obtuvo con los votos de Sara Aranda UCR, Silvia Villatarco y Hugo Barros –Quiaqueños-; con lo cual debería entregar la banca a Roxana Llave.

Pero más allá de la ruptura en el oficialismo, el tema preocupante, resulta la naturalización de la violencia de género en La Quiaca, en los últimos meses se denunciaron despidos injustificados, despidos arbitrarios, vejaciones y amenazas; donde las instituciones de control estuvieron ausentes, mirando hacia otro lado, a pesar de llenarse la boca muchos referentes de la vigencia de La Ley Micaela 27499 –norma que sanciona las múltiples manifestaciones de la violencia sobre las mujeres-.

Desde la Secretaria de la Mujer de la provincia de Jujuy se contactaron con Felisa Nieve, y se pusieron a disposición, sin embargo corresponde al fiscal la intervención de oficio para abrir una investigación de inmediato, ya que en el caso de Nieve, quienes aprietan y amenazan son las autoridades máximas de la comunidad, con el intendente a la cabeza –Blas Gallardo- , por lo cual Nieve se encuentra en una situación de vulnerabilidad; hasta ahora Felisa Nieve se cobija en las múltiples adhesiones de solidaridad y apoyo que manifestaron los vecinos, periodistas comprometidos y concejales opositores; ella solicitó resguardo personal a la policía local, donde señala la mano violenta, describe las amenazas y presiones de las autoridades y denuncia además a una mujer de reiteradas amenzas, hecho que más lamentó.

La semana próxima debe realizarse la Sesión Preparatoria, dónde es probable que nuevamente Blas Gallardo deba salir de La Quiaca, ya que hoy el oficialismo no tiene los votos para designar un presidente en el CD.

Hoy el escenario político en La Quiaca revela la verdadera centralidad del poder; con un Intendente -valija en manos cuando hay episodios álgidos- en el CD, con una Intendente Interina sin despacho, con las puertas cerradas cada vez que debe ocupar la intendencia; con los concejales Jorge Tejerina Vice presidente primero, y Daniel Flores Vice presidente segundo del CD también consecuentes con las ordenes que se imparten desde el municipio; el pueblo de La Quiaca es gobernado indiscutiblemente por los Sres. Hugo Chavarría, Leonardo Segovia y Roberto Santos, a quienes el pueblo nunca votó.

