Reapareció Lia Crucet con un impactante video: "la estoy peleando, sé que voy a salir de esta"

Reapareció LiaLia CrucetCrucet , luego de ser dada de alta en el mes de abril de una institución psiquiátrica , la cantante y ex vedette reapareció en un vídeo que se viralizó en redes sociales . “Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos ” , expresó.vedette reapareció en un vídeo que se viralizó en fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”

Su esposo, Tony Salatino, descrito en diálogo exclusivo con Crónica que Lía “está bien de ánimo así que le mandamos un video al club de fans”. “Siempre tiene ganas de volver” , agregó cuando le preguntaron si la artista tenía ganas retomar sus actividades. Tony Salatino, explicó en diálogo exclusivo con video al club de fans”. “Siempre tiene ganas de volver”

"Karina llamó solo una vez desde que Lía está internada"Karina llamó solo una vez desde que Lía está internada" , respondió Salatino cuando fue consultado por la hija de la cantante que se mostró molesta en redes sociales por el video que circuló de su madre. Salatino cuando fue consultado por la hija de la cantante que se mostró molesta en redes sociales por el video que circuló de su madre.

Ya en 2020 Karina, reveló que su madre sufre de esquizofrenia y demencia crónica, y señaló que a pesar de su estado de salud, la cantante se negaba radicalmente a retirarse de su carrera, por aquel entonces continúaba sobre los escenarios, lo cual generó un escándalo en la movida tropical.

“Medicada se lleva bien, si se la cuida”, había admitido la hija de la cantante que además sigue los pasos de su madre en el ámbito de la música. “En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico”, remarcó la joven.

Tras escuchar las declaraciones de su hija, Lía salió a hablar también con la prensa, y muestra los detalles de su estado de salud. "No tengo nada de lo que dicen, lo único que tengo es un poco de bipolaridad que lo tiene cualquier persona. Los quiero mucho y quiero que se queden tranquilos porque no tengo nada y voy a mostrar el certificado médico la semana que viene",bipolaridad que lo tiene cualquier persona. Los quiero mucho y quiero que se queden tranquilos porque no tengo nada y voy a mostrar el certificado médico la semana que viene", había asegurado la cantante en el video. Luego la historia la desmintió. video. Luego la historia la desmintió.

