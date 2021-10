Ex dirigente y afiliado del SEOM Jujuy : Denuncia apremios y solicita elecciones legales y libres

Adrián Mirkin, quien fuera expulsado, primero como Secretario Gremial de Capital y luego como afiliado, asegura que no le permiten regularizar las cuotas adeudadas y que recibió amenazas, impidiéndole participar de la Asamblea General convocada para la fecha y ejercer como trabajador su derecho sindical.

Al respecto, consultado por “Huellas de Jujuy”, Mirkin remarcó que “el Perro Santillán debería dejar que participemos todos los afiliados y no desafiliar y que en libre elección gane el que tenga más votos” y dirigiéndose a los empleados de toda la Provincia los exhortó a que “hagan valer sus derechos y no se dejen avasallar”.

Según el ex dirigente, indicó que en el día de la fecha, a las 16 horas, fue convocada una asamblea que luego, sin la debida comunicación y viciada, de nulidad porque no respetas las normativas vigente, se cambió para hoy en la mañana, ante ello, expresó.

“Pedimos que se llame con convocatorias legales para asistir a las Asambleas y no de forma arbitraria e ilegal, como la que se lleva adelante en estos momentos”.

Indicando que no participó porque viene recibiendo amenazas desde hace un tiempo y en especial ahora, y asevero que “me dijeron que si yo iba me iban a golpear”.

Recordó que el forma parte de la actual comisión directiva del Sindicato del SEOM Jujuy, como Secretario Gremial l; trabajó el año 2020 formando parte de “servicios esenciales” y cuando la comisión retoma sus funciones en noviembre de ese año, lo convocan para elevar un informe de lo realizado durante la pandemia, donde expuso que él había solicitado los elementos de bioseguridad para los servicios esenciales.

Tras lo cual, fue destituido, por desavenencias al respecto, lo cual quejo entre los miembros de la comisión directiva y él, que “ya no les tengo confianza” a esa altura de los hechos.

La situación se agrava cuando la comisión directiva lo desafilia y Mirkin aclaró que “Se me pueden desafiliar solo en la Asamblea Extraordinaria dirigida por empleados municipales, no la comisión directiva, que se tomó ese derecho, cuando no tienen la competencia, y que solo puede suspenderme por 45 días” y remarcó que “ellos me desafilian para que no me pueda presentar en estas elecciones”.

Más adelante, señaló que “mi abogada Érica Domínguez hizo presentaciones en el Tribunal Ordinario, haciendo la consignación de la cuota (de afiliado que no le permiten abonar en el sindicato), que se declaró incompetente y ahora estamos en el fuero Federal que tendrá que tomar cartas en el asunto porque la justicia tiene que hacerlo, ya que esto no se puede arreglar de otra manera sino es con la justicia” concluyó Mirkin.-

