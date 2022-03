Fuerte impulso a la transformación tecnológica de empresas jujeñas

Se analizaron líneas de acción para que comercios y empresas de la provincia incorporen estrategias y sistemas digitales a sus actividades.

17 DE MARZO DE 2022

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, del ministerio de Desarrollo Económico y Producción, se reunieron con representantes de las diversas Cámaras del ámbito comercial e industrial, en busca de articular acciones para impulsar hacia la trasformación digital a comercios y empresas de la provincia.

Estuvieron presentes un equipo de la Dirección de Industria y Comercio y de la Dirección de Servicios Basados en el Conocimiento, junto a representantes de la Unión Industrial de Jujuy; la Unión de Empresarios de Jujuy; la Cámara de Comercios y Servicios; la Cámara de empresas TIC de Jujuy (Clustear); y la Cámara Pyme de la provincia.

“Les presentamos el plan de desarrollo que tenemos pensado para el año de manera conjunta entre las direcciones, buscando obtener una articulación con las Cámaras para llevar adelante las acciones proyectadas”, comentó el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Rossetto, tras encabezar el encuentro.

Agregó que también se avanzó en abordar las acciones que desde cada entidad se tiene previsto encarar a lo largo de este 2022, para analizar y articular de qué manera se las puede acompañar desde el Ministerio.

Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara de Comercios y Servicios, destacó lo “positivo” del encuentro en torno a “tratar el tema de la transformación tecnológica y otras líneas de acción que hoy está encarando el ministerio de Producción”.

Valoró que se puedan articular acciones no solo en materia de capacitación sino también adaptadas a las necesidades de las empresas, en particular de los comercios, que “carecen o no tienen los recursos y la forma de acceder en cuanto a conocimiento y consultoría sobre transformación tecnológica”.

“Vemos este tipo de acciones siempre positivas porque nos ayudan a que podamos seguir creciendo, a evolucionar, sobre todo después del golpe que tuvimos con la pandemia; a poder reestablecer nuestra actividad con mayor impulso, nuevas tecnologías, con otras alternativas de comercialización y otro tipo de capacitación”, concluyó Bustamante al hacer un balance de lo abordado.





