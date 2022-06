El Polaco rompió el silencio tras separarse de Barby Silenzi: "No tengo tiempo para estar soltero"

Hace menos de un mes, Barby Silenzi y El Polaco le pusieron un punto final a su amor, tras 4 años de amor y una hija en común. Fue Paula Varela quien confirmó la noticia. "Primicia de Socios del espectáculo. Separación confirmada de Barby Silenzi y el Polaco. ¡Mañana te contamos todo! Los queremos. Gracias, Barby, por tu honestidad", escribió en su cuenta de Twitter, junto a una captura de pantalla del chat con la bailarina.

Días atrás, surgió un explosivo rumor que explicaría los motivos de la separación. Juan Etchegoyen , aseguró que la bailarina intercambiaba mensajes subidos de tono con su ex y padre de su hija Helena , Francisco Delgado . "La cuestión es que, por lo que me cuentan, y más allá de los problemas familiares que te estuve diciendo estos días, habría ocurrido algo más estás semanas y fue que El Polaco la agarró infraganti a Barby", explicó el periodista.

