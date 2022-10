DECLARARON DE INTERÉS MUNICIPAL “LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LOS LIBROS SOBRE FAUNA AUTÓCTONA”

Con motivo de hacer entrega del dispositivo legal N° 101/2022, que declara de Interés Municipal la “Presentación de la Colección de los Libros sobre Fauna Autóctona”, ediles capitalinos recibieron el pasado viernes por la mañana a la Escritora, Ing. Mariana Raposo.

La presentación está destinada a las infancias y pertenece al proyecto de Educación Ambiental AMAR LO NUESTRO de la escritora, quien lidera el proyecto y trabaja junto a un equipo interdisciplinario en pos de una educación ambiental de calidad.

Tal proyecto, presentado en la 18° Feria del Libro realizada en la provincia de Jujuy, busca fomentar el conocimiento y el amor por el patrimonio natural y cultural de la región, en especial del Noroeste Argentino desde la niñez, bajo el lema: “Al final, solo conservaremos lo que amamos; solo amaremos lo que conoceremos y solo conoceremos lo que nos enseñen”.

Los libros educativos de divulgación científica que conforman la colección fueron declarados de Interés Ambiental, Educativo, Científico y Cultural por el gobierno de la provincia de Salta.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó que “es un gusto entregar esta minuta de declaración a este trabajo que es multidisciplinario, donde intervienen muchos actores, particularmente la Ingeniera Raposo. Esta tarea tiene que ver con la fauna autóctona de nuestra provincia. Son varios libros donde se van dedicando a distintas especies como el Yaguareté, Tucán, el Flamenco Rosado que habita en nuestra Puna, también unas ranas que es algo muy particular, ya que es endémica de nuestras zonas, así que realmente un elemento de conocimiento y de amor, porque el que conoce puede llegar a amar nuestra fauna y eso es fundamental”.

“Esto toma mayor importancia porque acabamos de aprobar en el Concejo Deliberante el Código Ambiental de la ciudad de San Salvador de Jujuy, - continuó Aguiar- que justamente busca proteger el ambiente de nuestra ciudad, nuestra flora, fauna, el aire, agua, la tierra. Sin lugar a dudas son elementos fundamentales para esta lucha que debemos dar entre todos los seres humanos en contra del cambio climático. Agradecerle a la ingeniera Raposo su presencia y, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos con esta edición que fue presentada en la feria del libro”, agregó.

Por su parte, la Ingeniera Mariana Raposo expresó su agradecimiento al reconocimiento recibido, “estoy muy agradecida, la verdad que me sorprendió porque fue la misma gente del concejo la que me contactó y quiso hacer este reconocimiento al trabajo que realizamos, hacemos libros de divulgación científica para niños con la finalidad de dar a conocer y hacer valorar el patrimonio cultural y natural de la región, somos un equipo interdisciplinario, salteños, pero trabajamos para toda la región que no tiene jurisdicciones. Muy contentos y agradecidos por la posibilidad de estar acá y recibir este reconocimiento, y sobre todo que se difunda el trabajo que hacemos en pos de la conservación de nuestras especies nativas”.

“Soy Ingeniera en Recursos Naturales y Medioambiente y me preocupaba mucho el observar que la comunidad en general sabía muy poco sobre el patrimonio cultural y natural que tenemos en la región, y sobre todo lo veía en mi propia casa con mis hijos, entonces decidí hacer material didáctico y educativo de divulgación científica”, explicó Raposo al respecto de como surge la idea del proyecto, y agregó que además conocía por otro lado que había centros de investigación en la región muy importantes que generaban material de primera calidad, pero se publican en congresos internacionales y en inglés la mayoría de las veces.

Por último, la escritora remarcó que el desafío era que “llegue a la comunidad, hoy en día estamos haciendo de puente de alguna manera entre los que hacen ciencia y la comunidad, acercando el material de manera amena y didáctica, y que además contribuya a la conservación de las distintas especies, ya que nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se enseña, ese es nuestro desafío”, concluyó.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.