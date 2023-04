DEPORTE : Copa Jujuy 2023: Sortearon los partidos de cuartos de final

En la Liga del Ramal se realizó el sorteo de los partidos de cuartos de final en fútbol masculino y femenino de Copa Jujuy 2023 que comenzará el 19 de abril.

13 DE ABRIL DE 2023

En dependencias de Liga del Ramal en la ciudad de San Pedro de Jujuy se llevó a cabo el sorteo de Copa Jujuy “Energía Viva”, definiéndose el fixture con cruces de partidos y lugares de competencia correspondiente a los cuartos de final de futbol masculino y femenino, que se iniciará el 19 de abril organizada por el Gobierno de la provincia a través de distintas áreas.

Previamente al sorteo se desarrolló una reunión para acordar cuestiones organizativas y coordinar esfuerzos, anunciándose además el otorgamiento de subsidios a los clubes de la provincia como en ediciones anteriores y una manera de continuar con el apoyo a las instituciones deportivas.

Participaron del sorteo el Secretario de Deportes y Recreación, profesor, Hugo Flores del Ministerio de Desarrollo Humano; el presidente de la Federación Jujeña de Fútbol Julio Bravo; Pedro Ruiz, Coordinador provincial de Copa Jujuy Energía Viva y representantes de las seis ligas de fútbol de la provincia, Jujeña, Quebradeña, Puneña, Regional, Del Ramal y Departamental.

El fixture quedó determinado de la siguiente manera:

Masculino.

Miércoles 19 de abril Defensores de Yuto vs Club Altos Hornos Zapla; 26 de abril Asociación Atlética La Mona 44 vs Real Caspalá; 3 de mayo Club Atlético El Carmen vs. Club Atlético San Pedro y, el 10 de mayo Club Atlético Talleres de Perico vs. Club Santa Catalina.

Femenino:

El jueves 20 de abril Club Atlético Monterrico San Vicente vs Club San José de Barrios; 27 de abril Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Club Social y Deportivo Parapetí; 4 de mayo Club Atlético Defensores de Belgrano vs Club Atlético Independencia y el jueves 11 de mayo Club Sportivo Palermo vs Club Herminio Arrieta.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.