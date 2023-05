Karina La Princesita, sin poses ni caretas

Karina La Princesita habló sin filtro de su presente. La artista pasa por un duro proceso: se hace cargo y recibe el apoyo de sus seguidores, en medio también de cierta preocupación.

"Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", sostuvo Karina. "Es un proceso", agregó.

“Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, sostuvo Karina.“Es un proceso”, agregó.

“Que uno se sienta así algunos días no significa sentirnos así siempre, por eso está bien que a veces nos permitamos hacer eso”; “Siempre hay que ponerle garra a la vida, no todo es color de rosas y cada uno la lleva como puede”; “Fuerza, Kari”; “Fuerza, todos pasamos por esto en algún momento”, fueron algunos de los mensajes que recibió La Princesita.

Hace un mes, Karina La Princesita habló de cómo vivió algunas situaciones de su vida cuando estaba en pareja con el Kun Agüero y eso causó revuelo. Por ese motivo, la artista pidió que no le mencionen más a su ex pareja.

En diálogo con “Socios del Espectáculo”, Karina aclaró: “Yo no conté nada de la relación con el Kun Agüero, pasa que entiendo que a la hora de poner títulos conviene. Estaba hablando de una etapa de mi vida, lo digo porque me lo preguntan y usaron eso para tener un parámetro de en qué momento fue”.

“Si hay algo con lo que quiero que ya me dejen de hinchar un poco las bolas es con el tema del Kun Agüero, ya me rompe las bolas, pasaron como 15 años, yo ni me acuerdo del chabón y si no me hinchan preguntándome yo no digo nada”, sentenció la intérprete de “Pirata”, evidentemente molesta con lo que se generó.

Como si eso fuera poco, Karina extendió un pedido a la prensa para evitar que se repitan las confusiones sobre lo que dice: “Tratemos de no nombrar más a la gente esta del pasado y todo, porque si fuese gente copada...”.

El periodista le preguntó si estaba todo mal con el exfutbolista, a lo que Karina respondió: “No, ya terminó y ya está, no es el Polaco, que me hablás del Polaco y está bien, es el papá de mi hija y está todo bien”.





