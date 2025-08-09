La transformación de Furia Scaglione: así luce tras operarse la nariz



En las últimas horas, Furia Scaglione, ex Gran Hermano, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que compartiera con sus seguidores los resultados de un retoque estético.

Esta es la segunda vez que la influencer se somete a algunos cambios. En mayo había mostrado el gran resultado que tuvo su rinoplastia y sus seguidores no pararon de elogiarla.

Sin embargo, esta vez todos se tomaron a risa el nuevo procedimiento facial. En el video que compartieron desde el centro de estética, se puede ver a Juliana con unos labios voluptuosos que impactaron a todos sus seguidores.

“Nada que agregar. ¡Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza! @FURIATe amamos reina”, escribió el estudio de belleza @srtawanstudio.

En un principio, todos creyeron que se trataba de una aplicación de ácido hialurónico para agrandar el tamaño de los labios, y que está muy de moda entre las figuras de las redes sociales. Finalmente se conoció que era una micropigmentación con el fin de darle color a los labios sin necesidad de maquillaje.

Memes y reacciones por el retoque estético de Furia









