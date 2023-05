Rodríguez Larreta anunció que en junio comienzan a funcionar las pistolas Taser

“Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”



El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy 60 pistolas taser que ya están en poder de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y que comenzarán a utilizarse en junio.

“La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no puede, no quiere , no sabe solucionar. Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales. Hoy son las Taser, pero la tecnología en materia de seguridad va mejorando todos los días. La tecnología es una herramienta clave en la lucha contra el delito. Todo lo pensamos en función de cuidar a la gente”, dijo esta mañana el jefe de Gobierno en la presentación de las pistolas Taser.

“Necesitamos un Gobierno firme contra el delito, que se ponga del lado de los que nos levantamos todos los días a trabajar, que deje de defender delincuentes, liberar presos y mirar para otro lado con los narcos”, aseguró el mandatario.

Durante la presentación de las primeras pistolas que comenzarán a funcionar en Buenos Aires, Larreta detalló su plan en materia de seguridad. “Hay medidas urgentes que vamos a tomar. Primero, el Ejército va a estar destinado al cuidado de las fronteras para sellar las fronteras en la Argentina y así poder y así poder liberar a la Gendarmería para destinarla a los lugares más calientes de la droga. Segundo, vamos a crear un cuerpo de elite con los mejores hombres de todas las fuerzas destinados exclusivamente al tema narco. Y tercero, vamos a aislar en las cárceles a los capos narcos que hoy desde una cárcel desde un celular mandan sicarios a matar a la gente”, describió.

Planteó también: “Además de lo urgente, vamos por lo inmediato que es el fortalecimiento de las fuerzas policiales. Con ejemplos como el de hoy, que estamos sumando las Taser, tecnología, capacitación, equipamiento, entrenamiento, cuidando a quienes nos cuidan. Con una policía que tenga claramente como prioridad la lucha contra el delito. Habrá mucha decisión política apoyándolos”.

Consultado por el discurso de la vicepresidenta del 25 de mayo, admitió no escucharlo: “Era una fecha Patria y me ocupé de otras cosas. La verdad, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada. No hay mucho más por decir: 8, 4 de inflación, la pobreza arriba del 40 por ciento, la inseguridad que avanza todos los días”.

Por último, se refirió al sobreseimiento de CFK por el fiscal Marijuán: “Siempre soy respetuoso de respetar los fallos de la Justicia. Con toda la información que hay, yo lo que espero es que siga avanzando la investigación de la Justicia en todas las causas de corrupción de Cristina de Kirchner. Que el pedido del fiscal no prospere”.

Cómo funcionan las pistolas Taser

Las taser son armas no letales que envían 400 volts durante cinco segundos a través de dardos guiados por un cable. Permiten inmovilizar y contener a personas violentas o en estado de desequilibrio, en situaciones donde no se puede utilizar otro recurso por haber mucha circulación de gente.

Actualmente se utilizan en más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Francia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Singapur.

El Ministerio de Seguridad de CABA ya cuenta con 60 taser modeloX2 y tiene planificado adquirir otras 30. La importación estuvo trabada durante años por el Gobierno nacional. Tras un amparo judicial presentado por la Ciudad, finalmente la ANMAC autorizó la compra.