L-Gante se mudó y mostró su nueva casa de soltero

L-Gante está aprovechando sus días de libertad. Después de pasar casi tres meses detenido en la DDI de Quilmes, el músico decidió apostar a un cambio rotundo de vida. Además de comenzar con la promoción de los temas que hizo mientras estaba en la cárcel en diferentes medios, también decidió mudarse a un nuevo espacio.

En las entrevistas que dio después de salir de la cárcel, el artista aseguró que estaba muy contento por la cantidad de música que había podido hacer durante ese tiempo tras las rejas. Aunque comentó que no estaba de acuerdo con lo que le había pasado y explicó que había perdido mucho dinero por no trabajar, no dudó en ver la parte positiva de lo ocurrido.