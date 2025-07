Moria Casán sobre Pampita y Martín Pepa: “No me cabe duda de que la dejaron por infumable”

Durante su participación a través de una breve comunicación telefónica en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Moria Casán volvió a cargar contra Susana Giménez y terminó refiriéndose a Carolina “Pampita” Ardohain, luego de que se confirmara públicamente su separación de Martín Pepa .

“No me cabe la menor duda de que la dejaran por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones”

La One también opinó sobre versiones que circulan en los medios, que señalan que la modelo podría haber sido dejada por un carácter difícil. “No me cabe la menor duda de que la dejaran por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones” , explicó. Como ejemplo, recordó episodios pasados en Showmatch, donde ambas eran jurados. Hizo mención específica a un cruce en vivo con Marcelo Polino, donde se retiró repentinamente y a otro con ella misma, en el que Pampita le habría dicho “no te metás”. “Se dice ‘no te metas’”, recordó cómo, en tono burlón, la corrigió.

