La llamativa imagen de Flor Vigna y Luciano Castro que despertó rumores de embarazo

Flor Vigna y Luciano Castro comenzaron su relación hace dos años y se los ve cada vez más enamorados. Inclusive, en distintas ocasiones, la artista expresó su deseo de formar una familia con él y convertirse en mamá.

"Hay algo en él que me hace creer que es para toda la vida, viéndolo tan buen padre me gustaría ser mamá pero no voy a estar lista hasta que pasen unos cinco o seis años" , fueron las palabras de Flor en ciclo radial Agarrate Catalina (Once Diez) meses atrás.

"Te amo Chinita!! Dale que nos queda mucho por escribir juntos!! Sos única...18/09/23" , escribió el actor junto a la imagen en donde se lo ve abrazando la panza de Flor.

Y remarcó: "Pero me da un poco de cosa, quiero estar muy atenta. Por ahora tenemos una relación que tenemos muy en cuenta la libertad, que algunos lo toman como tener una pareja abierta, pero es más que nada no ser posesivo con el otro”.

“Sí lo que aprendimos es que nos sabemos pedir espacio, onda: ‘Amor estoy muy loca, estoy muy estresada, es mejor que hoy no me veas’”, explicó Flor Vigna sobre el buen diálogo y entendimiento con su novio.

