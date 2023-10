Jorge Lanata confesó que no votará a Javier Milei en el balotaje con Sergio Massa

Jorge Lanata fue contundente y aseguró que no votará a Javier Milei en el balotaje con Sergio Massa el 19 de noviembre . A su vez, el periodista criticó la alianza que hizo el líder de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich , la ex aspirante a mandataria de Juntos por el Cambio.

Respecto al voto en blanco, el periodista planteó: "Hay que ir a votar, lo que está mal es no ir. Ir y votar en blanco está bien, ¿por qué no? Vos estás yendo y diciendo ’nada de lo que hay me gusta’. No me parece mal".