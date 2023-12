Lionel Messi fue reconocido como el deportista el año 2023 según la Revista Time: "Es el mejor jugador de fútbol vivo"

Lionel Messi fue destacado por la Revista TIME como el deportista más importante del año 2023; el reconocido artículo señaló los momentos más importantes del argentino durante los últimos meses.

Lionel también habló con TIME sobre cómo fue tomar la decisión de mudarse a Miami y dejar Europa a nivel futbolístico: "La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, ??pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió".Lionel

Incluso, Messi reveló que rechazó un jugoso contrato en Arabia Saudita para ir al Inter Miami: "También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo... Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel... Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes".





Beckham contó cómo convenció a Messi de que Miami era el lugar ideal para ir tras su salida del PSG: "Realmente me preocupaba era el Barcelona. Nunca llegó a despedirse de la afición ni del club... Le expliqué que, como familia, los seis años que pasamos en Los Ángeles fueron los mejores seis años que tuvimos. La gente nos recibió con los brazos abiertos, no sólo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos". Ademas, el copropietario destacó el profesionalismo del rosarino: "Desde el primer día, Leo llega temprano y se marcha más tarde que cualquier otro jugador. Es el jugador más profesional de nuestro equipo".