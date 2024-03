Echaron al periodista Tomás Munaretto de Crónica tras su reclamo salarial en vivo

"A mí me pagan $1.700 la hora extra. No puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa cobra $3.000 la hora, ¿cómo le pago? A parte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, aguinaldo ni obra social. Pago 117 mil pesos de obra social. Decime cómo hago. Vos porque estás en blanco... ¿cuánto cobrás? Porque a mí no me alcanza" , se plantó Tomás ante la sugerencia del conductor.