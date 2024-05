Mauro metió la pata y destapó un verdadero fraude en Gran Hermano

Gran Hermano: a Mauro se le quedó dura la mandíbula y generó preocupación

Darío Martínez Corti tuvo su turno, le tocó Without Me de Eminem, pero no se sabía la letra y empezó a improvisar. Mauro D’ Alessio hizo un esfuerzo para no reírse, hizo gestos muy caros con la cara, aunque no logró ocultar la risa.