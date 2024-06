VECINOS DE TUMBAYA GRANDE RECLAMAN LA PARALIZACION DE OBRAS Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA DELEGACION MUNICIPAL.

Martín Paz



Preocupación por la inacción del Comisionado Municipal de Tumbaya Martin Paz tras los continuos pedidos sobre la continuidad de obras importantes para los vecinos y las necesidades que surgen a diario en distintos sectores de la quebrada, los vecinos manifiestan su angustia por esta situación.

Entre las obras sin continuidad mencionaron El mirador turístico en el cerro Tortuga y la Capilla ardiente en el cementerio de Tumbaya Grande.

Los vecinos nos relatan que consultaron al Sr. Paz que se comprometió con ellos que pasada la visita de la Virgen de Punta Corral retomaría las obras, pero hasta la fecha no hay novedades. Para una obra tan importante como es la Capilla ardiente del cementerio, que solo le faltaba un poco de cemento y lo demás estaba chapas, cal entre otros materiales de construcción ya los había conseguido la gestión anterior.

De esa gestión también se logró la conformación de la delegación de Tumbaya Grande, como una manera de agilizar y conectar con los vecinos de la quebrada, así como de estar al pendiente de sus necesidades, para tal motivo contaba con un vehículo para asistencia vecinal y de las obras en la zona. En la presente gestión la camioneta fue a “mantenimiento” y hasta el momento no se la reintegró, lo que produjo un retroceso en lo conseguido para los vecinos de Tumbaya Grande.

Alejandro vecino de la zona manifestó “pedimos al comisionado su intervención pero hasta ahora no hay gestión ni respuestas al pedido de continuidad de las obras, el fin de semana se le mandó mensajes por los inconvenientes por la caída de postes de luz, y para que nos colabore con los reclamos a Ejesa por la cantidad de horas sin suministro eléctrico, pero no se lo pudo encontrar y hasta hoy nunca respondió los mensajes. Según se nos informó solo trabaja de 8 a 12 cuando no está en la ciudad y solo atiende en su oficina”.

Otro vecino afirmó “Es una jurisdicción grande con diversas necesidades necesario que el comisionado gestione y acompañe a los vecinos, lo que hoy no pasa, se la pasan de joda, no se está gestionando nada nuevo”.

Además los vecinos volvieron a manifestar la necesidad que se fortalezca la delegación con restitución de la camioneta de manera urgente y que realice la provisión de gas social envasado también en la quebrada entre otras necesidades que tiene la zona. Concluyeron.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.