La hija de Jorge Lanata publicó una foto de su padre en terapia intensiva

Jorge Lanata sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano y su hija Bárbara publicó una foto mientras lo cuidaba, a pocas horas de que el periodista ingrese a quirófano nuevamente.

La imagen que publicó la hija del periodista el sábado a través de las historias de Instagram se los puede ver agarrados de la mano, musicalizado con el tema "Y el mundo sigue andando", de la banda NAFTA, que una y otra vez dice: "Ven hijo, ven".

Semanas atrás, Bárbara había subido un posteo similar y reveló que lleva un registro fotográfico de los días de su padre en el hospital: "Hace unos años, cuando vivía en NY, y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento", explicó.

