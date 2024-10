La inesperada confesión de Coti Romero en el Cantando 2024 que desató rumores de embarazo

La de anoche fue una jornada de sentencia y eliminación en el Cantando 2024 (América TV), llamando poderosamente la atención la ausencia de Coti Romero en la pista junto a su compañero .

“Fui a Desayuno Americano y estaba muy rica la picada, pero se ve que me cayó muy mal y estoy con vómitos. Así que, mientras más rápido me den el puntaje, mejor”

“Fui a Desayuno Americano y estaba muy rica la picada, pero se ve que me cayó muy mal y estoy con vómitos. Así que, mientras más rápido me den el puntaje, mejor” , advirtió la influencer correntina.

confesó que estaba descompuesta con vómitos desde la mañana, lo que inevitablemente hizo estallar rumores de un posible embarazo, fruto de su relación con el ex GH Nacho Castañares.

Así, al momento de conocer su puntaje secreto, la correntina apareció a través de una videollamada en la pantalla gigante del set televisivo visiblemente demacrada. Allí confesó que estaba descompuesta con vómitos desde la mañana, lo que inevitablemente hizo estallar rumores de un posible embarazo, fruto de su relación con el ex GH Nacho Castañares.

“Escúchame, pero estás bien. ¿Vos decís que es la picada... Puede ser otra cosa? Porque Cristian U estuvo en el programa y a él no le cayó mal”

“Escúchame, pero estás bien. ¿Vos decís que es la picada... Puede ser otra cosa? Porque Cristian U estuvo en el programa y a él no le cayó mal” , le consultó pícara la conductora del programa, Flor Peña. Pero Coti pateó la pelota para afuera sin recoger el guante y adjudicó su malestar a algo que haya comido: “Y no comí otra cosa, capaz algo de ayer”.