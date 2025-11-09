APREHENDIDO CON SECUESTRO DE ARMAS BLANCAS EN BARRIO MORENO

El hecho se registró a horas 08:20, cuando la unidad policial fue alertada que en calle Colón y San Lorenzo del mencionado barrio se encontraba el protagonista junto a un grupo de personas molestando a los transeúntes, de manera que al arribar personal policial intentó darse a la fuga, siendo inmediatamente interceptado a pocos metros del lugar.
Al momento de realizar el palpado superficial, se procede al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y un cuchillo tipo faca, de manera que el individuo fue trasladado a la dependencia policial.