APREHENDIDO CON SECUESTRO DE ARMAS BLANCAS EN BARRIO MORENO

APREHENDIDO CON SECUESTRO DE ARMAS BLANCAS EN BARRIO MORENO

23:11:00

 En la mañana de este domingo, personal del Cuerpo de Infantería procedió a la aprehensión de un hombre quien en aparente estado de ebriedad portaba armas blancas por el barrio Mariano Moreno de ciudad Capital.

El hecho se registró a horas 08:20, cuando la unidad policial fue alertada que en calle Colón y San Lorenzo del mencionado barrio se encontraba el protagonista junto a un grupo de personas molestando a los transeúntes, de manera que al arribar personal policial intentó darse a la fuga, siendo inmediatamente interceptado a pocos metros del lugar.
Al momento de realizar el palpado superficial, se procede al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y un cuchillo tipo faca, de manera que el individuo fue trasladado a la dependencia policial.

Compartir en Google Plus

Periodista: Huellas de Jujuy

Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.