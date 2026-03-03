EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN FIRMARON UN CONVENIO PARA FORTALECER LA INTEROPERABILIDAD DIGITAL

marzo 3, 2026

El Poder Judicial suscribió un convenio de cooperación institucional con el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización de la Provincia, con el objetivo de profundizar la interoperabilidad digital y facilitar el intercambio de datos necesarios para la tramitación administrativa y judicial.

La firma del acuerdo se realizó hoy, 3 de marzo de 2026, con la presencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dres. Federico Otaola –presidente–, Mariano Miranda –vicepresidente–, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

Por parte del Ministerio participaron su titular, Dra. Isolda Calsina; la Coordinadora de Administración, CPN. Silvana Mas; y el Coordinador de Gestión y Control, Lic.Marcos Salazar.

El convenio, rubricado por el Dr. Otaola y la Dra. Calsina, establece mecanismos de cooperación tecnológica que permitirán mantener los sistemas propios de cada organismo, garantizando al mismo tiempo una interacción segura, ágil y eficiente entre plataformas digitales.

En ese marco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola, subrayó la importancia estratégica del acuerdo: “Nosotros tenemos un sistema de gestión judicial propio, esto implica que podemos realizar actualizaciones permanentes, especialmente frente a los riesgos de ataques cibernéticos”.

El magistrado agregó que el Poder Judicial invirtió y continúa realizando inversiones constantes para fortalecer la protección del sistema informático. “En buena hora que estemos avanzando también en este convenio, porque nos permite mantener un contacto fluido”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina destacó que el acuerdo facilitará los trámites digitales y permitirá compartir datos de forma rápida y segura, dado que en numerosas oportunidades el Poder Ejecutivo requiere información judicial.

Asimismo, señaló que cada organismo mantendrá su sistema propio, pero podrá interactuar de manera segura, en un contexto donde se han establecido límites progresivos a la recepción de trámites en soporte papel.

En tanto, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Miranda, vinculó el acuerdo con los avances a nivel federal: “En la última reunión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -JUFEJUS- se brindó información sobre el BUS Federal, que no solo permite la comunicación entre diferentes provincias, sino que compatibiliza los sistemas informáticos”.

En este sentido, explicó que el denominado Bus Justicia Federal Argentina (BJA) constituye una plataforma digital estándar que posibilita la interoperabilidad entre organismos judiciales y entidades públicas y privadas, integrando aplicaciones y procesos para la gestión digital de trámites en todo el país.

Modernización y Seguridad Jurídica

El convenio se enmarca en una política sostenida de transformación digital, fortalecimiento de la seguridad informática y mejora continua de los servicios de justicia, promoviendo mayor transparencia, eficiencia administrativa y seguridad jurídica para la ciudadanía.

De acuerdo con lo establecido en su Artículo 1°, el objeto es promover la cooperación y articulación institucional entre ambas partes para implementar acciones conjuntas orientadas a la modernización tecnológica, la interoperabilidad de sistemas y el intercambio seguro de información, respetando las competencias propias de cada organismo y optimizando los procesos administrativos y judiciales. Entre otros puntos sobresalientes, prevé el desarrollo de protocolos técnicos y estándares comunes que permitan garantizar la trazabilidad de la información intercambiada, la protección de datos sensibles y la reducción de tiempos en la gestión de trámites que requieren intervención conjunta. De esta manera, se busca avanzar hacia una administración pública más integrada, disminuir cargas burocráticas, evitar la duplicación de documentación y promover procesos digitales más eficientes y transparentes para la ciudadanía.









