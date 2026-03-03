JUECES DEL PODER JUDICIAL DE JUJUY PARTICIPARON DE LA PRIMERA EXPERIENCIA EN JUICIOS POR JURADOS EN SALTA

marzo 3, 2026

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dr. Martín Llamas y Dra. Mercedes Arias, acompañados por el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación Dr. Alejandro Bossatti, jueces con Función de Juicio, con Función de Control y la jueza con Función de Control de Niños, Niñas y Adolescentes, participaron de la primera experiencia en juicio por jurados del Poder Judicial de Salta.

La actividad se realizó ayer, 2 de marzo, en concordancia con el inicio de la primera audiencia de un juicio de estas características en el cual se juzga a un joven de 21 años de edad, acusado por el delito de femicidio

Los magistrados jujeños fueron recibidos por los integrantes de la Corte de Justicia de la vecina provincia, su presidenta Dra. Teresa Ovejero Cornejo, el vicepresidente Mag. José Gabriel Chibán y el Dr. Pablo López Viñals, quienes los interiorizaron de la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por jurados.

Luego de la reunión de trabajo, los jueces recorrieron la sala de audiencia donde se desarrolla el primer juicio, apreciaron las características técnicas de la misma y tomaron conocimiento del procedimiento de selección de los jurados que se estaba llevando adelante y que definía los 12 miembros titulares y los 4 suplentes que integran el tribunal popular.

La visita de trabajo les permitió a los jueces tomar contacto directo con el juicio por jurado, que en Jujuy fue establecido por el Artículo 66 de la Constitución de la Provincia y cuyo proceso de implementación se encuentra en tratamiento en la Legislatura a través de un proyecto de ley. El sistema se aplicaría a delitos graves, en consonancia con los modelos aplicados en otras jurisdicciones argentinas, y prevé que ciudadanos, elegidos del padrón electoral, decidan sobre la culpabilidad o no culpabilidad, mientras un juez técnico dirige el proceso y dicta la pena; fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y la legitimidad de las sentencias.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.