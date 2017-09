Destape sexy de Manuela, la hermanita de Juana Viale

Hermana por parte de padre de Nacho y Juana, nietos de Mirtha Legrand, Manuela Viale busca poco a poco hacerse su propio lugar en el mundo de la farándula.



Así, luego de debutar en Tierra rebelde, una novela filmada en la Argentina para la televisión italiana, este año actuó junto a Florencia Peña y Mike Amigorena en la tira de Pol-Ka Quiero vivir a tu lado.

"Trato de no pensar tanto a futuro. Me gustaría hacer un montón de cosas, pero vivo a pleno el presente. Fantaseo con hacer más cine y teatro", le contó meses atrás a la revista Caras.



"Nunca tomé mi apellido como un peso" , agregó Manuela. "Estoy acostumbrada a llevarlo desde que nací. De chica tuve que lidiar con los prensa por la fama de mis hermanos. No fue nada raro para mí. Me cuesta entender que me sigan los fotógrafos, pero lo tomo con naturalidad".



Sin embargo, la actuación no fue siempre su vocación: luego de terminar la escuela secundaria quiso ser maestra jardinera. "Trabajé dos años en un Jardín, hasta que me salió el casting para Tierra rebelde. Quedé y dejé todo por la actuación. No me arrepiento de haberlo hecho", reveló.

