Durante décadas, el público creyó que el único gran amor de Florinda Meza fue Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista de El Chavo del 8, pero una serie de revelaciones hechas por María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina”, reavivaron un viejo escándalo que pocos fanáticos del programa conocían: “Doña Florinda” habría mantenido otros romances con integrantes de exitoso programa de Televisa.

Fue en 2014, durante una entrevista con el programa “Magaly”, de la televisión peruana, donde María Antonieta dejó entrever que la historia sentimental de Meza iba mucho más allá del vínculo con Chespirito. En esa conversación, no solo criticó duramente el modo en que la actriz se habría entrometido en el matrimonio de Gómez Bolaños, sino que también mencionó a otros dos hombres del entorno cercano del programa con quienes Florinda habría tenido relaciones.

“Me dolió que la lastimaran”, dijo al hablar de Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito y madre de sus seis hijos. Según su testimonio, Florinda se interpuso en esa unión, y aunque luego cuidó con devoción al comediante hasta su último día, el daño ya estaba hecho: “Era una mujer maravillosa, íntegra. Mujer como ella había pocas. ¿Si Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue”, disparo.

Gómez Bolaños y Florinda Meza tuvieron dos décadas de noviazgo y se casaron en 2004.

El segundo nombre que sacudió al público fue el de Carlos Villagrán, el querido “Quico”. Según María Antonieta, ambos habrían vivido un breve pero intenso romance, pese a que él también estaba casado en ese momento. “Él era muy enamoradizo. Yo le conocí tres o cuatro novias más”, expresó, y aseguró que nunca presenció una discusión entre Villagrán y Bolaños por Florinda, aunque las tensiones entre ambos fueron notorias con los años.

Villagrán, por su parte, no negó esa historia, y aportó su propia versión en una entrevista con Intratables: “Un día ella tenía el carro en el taller, se le había averiado y yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y bueno, ya saben… Anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve”. Incluso, dijo haber recurrido a Chespirito para que lo ayudara a “sacársela de encima”.

Villagrán (Quico) y Meza (Doña Florinda) tuvieron un amorío tras las cámaras.

Pero el nombre que más impacto causó fue el del director del programa, Enrique Segoviano. Prácticamente desconocido por el público más allá de su aparición en los créditos, Segoviano fue pieza clave en la creación del universo de El Chavo del 8. “Él no era casado, así que con él sí podría haber andado y hasta se podría haber casado”, lanzó sin rodeos De las Nieves, dejando boquiabiertos a los seguidores del programa que lo consideraban alejado de los escándalos sentimentales.

Estas confesiones volvieron a cobrar fuerza en los últimos días con el estreno de la serie “Sin querer queriendo”, disponible en Max, que relata la vida de Chespirito y muestra el surgimiento del vínculo entre él y Florinda Meza. En particular, el segundo episodio, centrado en el famoso viaje a Acapulco, parece dar pie a los rumores de infidelidades y tensiones dentro del equipo.

Gómez Bolaños con Segoviano, director de "El Chavo del 8".

Florinda Meza nunca se refirió públicamente a estas relaciones, más allá de su vínculo con Gómez Bolaños. Sin embargo, las declaraciones de “La Chilindrina” alimentan una narrativa paralela a la historia oficial del programa que marcó a generaciones enteras. Entre risas, travesuras y personajes entrañables, detrás de cámaras se vivían romances, enojos y traiciones que recién ahora comienzan a salir a la luz.

