Cuáles son las 5 frutas de invierno que ayudan a fortalecer las defensas y prevenir una gripe

Las

gripes

, los

resfríos

y otras

suelen ser más frecuentes en época invernal, por lo que es importante

mantener una buena alimentación

para reforzar el sistema inmunitario.

infecciones respiratorias

Según Mayo Clinic y la Escuela de Salud Pública de Harvard, algunas frutas ricas en antioxidantes y vitaminas esenciales ayudan a prevenir este tipo de enfermedades virales.

En ese sentido, cabe destacar que la naranja, una de las más consumidas y reconocidas por su aporte de vitamina C, no siempre es la mejor opción para el invierno. A continuación, te contamos las frutas de estación que cumplen funciones similares y están avaladas por profesionales de la salud.





Las 5 frutas de invierno que fortalecen el sistema inmune

Mandarina

Mandarinas. Foto: Pixabay

La mandarina es una fruta que brinda alto contenido de vitamina C, importante para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Según el National Institutes of Health (NIH), esta vitamina ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos, los encargados de combatir infecciones.

También brinda betacarotenos que protegen las mucosas respiratorias y actúan como antioxidantes. Además, la mandarina es rica en agua, favoreciendo la hidratación en días con bajas temperaturas.

Kiwi

Kiwis. Foto: Unsplash.

El kiwi es una fruta de estación rica en vitamina C. Según un análisis del New Zealand Institute for Plant and Food Research, consumirlo ayuda a mejorar la función inmune y reduce la duración de los síntomas de resfrío.

Además, tiene un gran aporte de fibras que ayuda a regular la flora intestinal, clave para una buena inmunidad, ya que el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino.

Pomelo

Pomelo, fruta. Foto Unsplash.

Esta fruta es rica en vitaminas C y A, las cuales ayudan a la desinflamación y protegen las células del daño oxidativo, según la Cleveland Clinic. Además, los pomelos poseen propiedades depurativas que favorecen la eliminación de toxinas.

Granada

Granada, fruta. Foto: Unsplash.

La granada es una fruta que contiene polifenoles como las punicalaginas, grandes antioxidantes. Según un análisis del Journal of Clinical Medicine, consumir esta fruta puede reducir la inflamación crónica y proteger las células de cualquier daño viral.

Manzana

Manzanas. Foto: archivo.

La manzana es una fruta que contiene quercetina, un flavonoide que, según la información que brindó Harvard T.H. Chan School of Public Health, ayuda a fortalecer el sistema inmune y proteger las vías respiratorias.





Cómo consumir estas frutas y aprovechar sus beneficios

En jugos o licuados naturales.

Snack saludable entre comidas.

En trozos con yogur o avena en el desayuno.

En compotas caseras sin azúcar agregada.

En ensaladas de frutas.

Cabe recordar que no se recomienda una cocción en exceso, ya que pueden perder sus nutrientes esenciales.

La importancia de consumir frutas en invierno. Foto: Freepik.





La importancia de consumir frutas en invierno

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consumir frutas y verduras en invierno fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias virales. Además, las frutas, que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, también ayudan a:

Estimular la producción de defensas naturales.

Disminuir la duración y gravedad de gripes y resfríos.

Prevenir procesos inflamatorios.

Mantener la energía y el ánimo en días fríos y nublados.





