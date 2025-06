Vecinos de Tumbaya grande solicitan que el gas social vuelva a entregarse en la Quebrada

Vecinos de la Quebrada de Tumbaya Grande reclaman a la Comisión Municipal de Tumbaya se restablezca el servicio de entrega en la quebrada del Gas Social servicio que estaba y que desde hace un par de meses atrás ya no se realiza.

La garrafa social se comercializaba cada 15 días en la quebrada casa por casa desde el 26 de julio de 2024 en Tumbaya Grande con la colaboración de un personal municipal llegaba a los domicilios de que necesitaban la garrafa, esto por gestión de vecinos y del entonces Sr Carlos Rodriguez Director de Desarrollo Humano de la Comisión Municipal de Tumbaya.





Este beneficio fue solicitado por los vecinos debido a las grandes distancias y lo que cuesta para llevar las garrafas al centro de distribución del pueblo por ser indirecto y por sobre de todo porque nadie de hace cargo de la vuela de las garrafas a casas de donde salieron. Recordemos que la distribución en las quebradas es una práctica que las empresas proveedoras del gas social estaban realizado en la quebrada y que se siguen realizando en otras comunidades, ya que los costos de la garrafa social se actualizó, por lo que no hay excusas para que el servicio no se restablezca el servicio.

Jesus Janco vecino del paraje el porvenir destaco “Hemos pedido a actual encargada del área pero no da respuestas de que porque si antes entraba ya no lo hace ahora y desde que se hizo cargo no se pudo continuar con el servicio, que es tan necesario por el contexto económico y por sobre de todo que con este tipo de acciones la comisión se acerca a los vecinos y se aporta a la economía familiar en estos tiempos de crisis económica.

Además afirmo “Hemos informado de esta situación al Sr Comisionado Paz y estamos sin respuesta, hoy las empresas con cumplen la función social de entrar a dar el beneficio a los vecinos de la quebrada y que tienen por la comercialización del gas envasado y eso es porque falta de decisión política que municipio no las está haciendo cumplir con el servicio a las empresas”.

