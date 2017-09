La furia de Natacha Jaitt : "Diego, ahora voy por vos"

"Allanaron el lugar equivocado. Esto de meterse con mis hijos menores es una pena. Yo les abría a ustedes para que vean lo que pasa, yo no tengo nada que ocultar, nada que esconder. Soy muy inteligente, demasiado para tanta gente de mier…", expresó Natacha, quien prometió volver a la carga con más material íntimo del ex futbolista.

"Qué tranquilos que están que me mandaron a allanar. Hay un montón de cosas, Navarro Montoya es un poroto, ahora vamos a divertirnos . A partir de mañana, cuando vaya a recuperar mis cosas. Diego, voy por vos, te venía perdonando la vida, pero ahora voy por vos" , apuntó contra el comentarista deportivo.

"Ellos se metieron con mis hijos, yo no hago lo que ellos hacen. En cuanto al ingreso a mi propiedad se van a comer una buena denuncia porque estaban los chicos. Incluso aprovecharon, porque estaba llegando el más chiquito mío de 11 años de la escuela, y yo tenía que abrirle", explicó.

"Por eso también vinieron, y les agradezco, a los oficiales de la comisaría 37, a cuidarme en realidad, porque también saben de la otra causa. Vinieron y se apersonaron para que no pasara nada, pero lo peor de todo acá es el llanto de mis hijos, su desesperación, y que le saquen sus cosas personales de tecnología ", agregó.