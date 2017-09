Silvina Luna dejó al Polaco a menos de un mes de reconciliarse: Barby Silenzi sería la tercera en discordia

El intento de Silvina Luna y el Polaco de estar de novios volvió a naufragar, ya que la actriz habría confrontado al cantante por una supuesta infidelidad con Barby Silenzi, que el cantante habría terminado por admitir. Fue la periodista Nara Ferragut quien contó los detalles de la ruptura sentimental de la pareja que nació en el verano en Carlos Paz.





En su rol de amiga de Silvina y cronista de Este es el Show, Ferragut contó que anoche ella misma encaró a Barby en el boliche Vita, donde el participante de Bailando 2017 brindó un recital: "Me llegó un mensaje que dice que estuviste tranzando con el Polaco el miércoles pasado". Sin entrar en detalles sobre la reacción de la bailarina, la periodista completó: "Eso fue lo que desató el miedo de el Polaco, que terminó confesando todo a Silvina".













Nara Ferragut: "Lo que destruyó a Silvina es que Barby y el Polaco estuvieron a los besos delante de todos, cuando él le juraba que no. No saben lo mal que está Silvina".













"Lo que destruyó a Silvina es que Barby y el Polaco estuvieron a los besos delante de todos, cuando él le juraba que no. No saben lo mal que está Silvina", afirmó. Y continuó: "El Polaco no sólo le confiesa, le pide disculpas, sino que también le dio detalles".





Como prueba irrefutable, Luna en la madrugada del jueves habría encontrado un mensaje de Barby Silenzi al músico vía WhatsApp que decía: "Hola, Polaco. ¿Cómo estás? Por favor, cuando llegues a tu casa te fijás si quedó ahí mi billetera y mis lentes. La billetera es negra con tachas y los lentes están en un estuche negro".





Por otra parte, Nara Ferragut agregó: "Una de las personas con las que estuvo íntimamente el Polaco estos últimos días es Valeria Aquino. No sólo habría sido lo de Barby, sino lo de Valeria. También hay pruebas". Al final, Ferragut transmitió lo que le dijo Silvina Luna en confidencia: "Ella siente que el Polaco no puede soltar a sus ex, y que no le puede ser fiel, fundamentalmente. Ella me dijo que se aman, que él le dice que no la quiere perder y está dispuesto a hacer terapia".