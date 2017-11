ARA San Juan: "No volvieron y no van a volver nunca más", dijo la esposa de un tripulante

Jesica Gopar, esposa de Fernando Santilli, contó que desde hace días espera "lo peor". Jesica Gopar, la esposa de Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, dijo esta tarde que desde hace dos días viene preparándose "para lo peor", luego de que la Armada confirmara que hubo una explosión en el mar el día que se perdió contacto con la nave argentina.









"No volvieron y no van a volver nunca más", dijo Gopar con la voz quebrada ante las cámaras de televisión desde Mar del Plata. "Tenía una mala espina y hoy se me confirmó", señaló.

Mirá también









Gopar explicó que esperaba las peores noticias debido a "la falta de información", aunque aclaró que no sintió que hubiera habido una intención de ocultar detalles, y agradeció la ayuda de todos los países que colaboran con la búsqueda del submarino.





"Vinieron de todos lados, lo agradezco de corazón. Eso me da confianza, porque los salieron a buscar, pero el mar es traicionero", dijo.

Gopar contó con Santilli tiene un hijo que está por cumplir un año. Según recordó, la última vez que habló con su marido fue cuando él estaba en Ushuaia, antes de que la nave zarpara. "Estaba todo bien, estaba todo bárbaro. Que yo sepa no salió con ninguna avería", explicó.

"La última vez que hablamos nos dijimos que nos veíamos pronto, que íbamos a hacer el festejo del cumpleaños de nuestro hijo, que nos amábamos", dijo.

Hoy, minutos antes del mediodía, el vocero naval Enrique Balbi confirmó en una conferencia de prensa que se registró un evento "consistente con una explosión" en la zona del golfo San Jorge, el lugar donde se busca desde hace 8 días al ARA San Juan.

"Recibimos una información del embajador en Austria sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión", sostuvo el capitán Balbi.

Mirá también





Desde entonces, aunque no hay precisiones sobre el estado en que podría hallarse la nave, los familiares de los tripulantes se encuentran en una profunda angustia.

En la base naval de Mar del Plata, donde se concentran las familias de los 44 tripulantes, se vivieron momentos dramáticos ante la última información difundida por la Armada.

fuente: clarin

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.