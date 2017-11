Santiago Bal le aconsejó a su hijo Fede que renuncie al "Bailando" tras su pelea con Moria Casán

"Es una parejita muy baqueteada, Laurita vestida de blanco no me da virginal"

El escándalo estalló el lunes pasado, cuando Moria Casán realizó la devolución de la coreografía de Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando. "Es una parejita muy baqueteada, Laurita vestida de blanco no me da virginal" , dijo la integrante del jurado, desatando la furia del hijo menor de Santiago Bal, quien se retiró del estudio.

El experimentado actor y director confesó que se angustió mucho al ver lo que sucedió y no pudo evitar las lágrimas. "Hiciste bien en irte y yo que vos no vuelvo más"

Este martes Federico Bal y su padre estuvieron en Intrusos y hablaron de la pelea con la diva. El experimentado actor y director confesó que se angustió mucho al ver lo que sucedió y no pudo evitar las lágrimas. "Hiciste bien en irte y yo que vos no vuelvo más" , le dijo al joven.

"A mí no me hace nada", intentó consolarlo Fede. Y Santiago agregó: "Ya sé cómo sos, mi amor. Tenés unos huevos grandes como una casa y te la bancaste piola. No abriste la boca, no contestaste, fuiste respetuoso, dijiste ’te quiero’. Ese es un hombre. Yo soy un maricón que me puse a llorar como un idiota. Qué le voy a hacer".

Según el testimonio del novio de Laurita Fernández, le afectó mucho que su padre se haya puesto mal y, si bien no tiene decidido renunciar a ShowMatch, dijo que no se siente muy motivado para regresar.