Lunática, controladora y obsesionada con la China: Pampita, según los amigos de Pico

El entorno de Pico dejó correr la información y Yanina Latorre, desde el programa Los Ángeles de la Mañana, recogió el guante para investigar sobre la intimidad ajena. "Tengo a alguien muy cercano a él. Pico se levantó y se dio cuenta de que no tenía vida. Dice que salió con otras famosas como María del Cerro, Zaira Nara, y tenía una vida normal; que iba y venía, y no era mediático, ni cobraba por eventos. Él dice que si bien Pampita no le puso el famoso decálogo de cosas que tendría que hacer, ello lo fue encauzando", lanzó.

El ex deportista habló en el programa que conduce en la pantalla de El Trece junto al Pollo Álvarez, Por una moneda y confirmó la crisis que Pampita tardó en admitir. "Como es nuestro programa, se están diciendo muchas cosas. Mi deber es decir que como cualquier pareja tal vez con Caro estamos teniendo algún momento malo pero, lo que sí vale aclarar, es que no hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia", reveló.

Según Yanina, la tensión que presuntamente afectó a Mónaco y lo llevó a tomar distancia de Pampita. "Ella lo alejó de su entorno, no podía salir con amigos, no podía sacarse fotos, vivía tensionado. Cualquier mensaje que recibiera en su celular era un drama y tuvo que cambiar su número, se lo hizo cambiar ella para borrar su anterior vida. Ella decidía a qué eventos se iba, cuánto cobraba y si él podía hacerlo".