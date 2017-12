Nicole Neumann confirmó su separación y desafió a Facundo Moyano

Después de que se difundiera la separación de Nicole Neumann(37) y Facundo Moyano (33), la modelo salió a hablar y confirmó la noticia. Desde Punta del Este, donde se encuentra de vacaciones junto a sus hijas, Nicole -con varias dudas y cuidando en todo momento sus palabras- confirmó que desde hace más de cinco días que no se ven con el político y que están distanciados.





"¿Siguen juntos?", le preguntó Verónica Lozano a Nicole enCortá por Lozano (Telefe, a las 19.00). La modelo arrancó esquivando el tema: "El está en Buenos Aires y yo en Punta...". Pero la conductora insistió y Nicole respondió: "No sé... No sabemos bien. Hablamos todos los días. Está todo re bien igual. El es un amor. Pero bueno, son cosas que pasan. La vida dirá".

Luego, fue más contundente: "Puede ser que estamos en un impasse. Pero no sé si le pondría un nombre. Hay cositas que pasan y que no nos ponemos de acuerdo". "¿En qué no se ponen de acuerdo?", quiso saber Lozano. "En cosas, pavadas. No es que hay algo grave. No es que dijimos cortamos y no nos vemos más".





​Nicole aseguró que desde hace tiempo tenían arreglado que ella no iría al cumpleaños de Moyano el pasado 25 de diciembre, un hecho que hizo despertar los rumores de distanciamiento."Pobre, él cumple en Navidad y yo no podía ir. Pasé el día con mi familia. Le di mi regalo antes de que se vaya para Mar del Plata", contó Nicole, que desde aquel día no se volvió a ver con el político.









Connie Ansaldi, panelista del programa y celestina de la relación, aseguró: "​Los dos le ponen mucho amor pero se les complica. Ella es una madre, tiene que cuidar a sus nenas y además labura un montón, y él es un diputado de la Nación con una agenda complicada. Además de todo lo que se genera cuando se los ve juntos".









La modelo también se refirió a las polémicas declaraciones de Facundo en su paso por Tiene la palabra (TN). "No me favoreció el romance con Nicole”, había asegurado el político en relación a la exposición mediática. Y ella expresó su malestar: "Podría haber sido un poco más feliz lo que dijo", señaló y luego aclaró: "Igual él habló de que lo que no le favoreció fue la frivolización. Tampoco él está acostumbrado a dar declaraciones personales y eso lo pone un poco incómodo".









Nicole Neumann y Facundo Moyano hace unos días. Hoy, la relación cambió y desde antes de Navidad que no se ven.

Más allá de este enojo, Nicole en todo momento dejó la puerta abierta para un regreso y aseguró estar esperando un gesto de su ex. "Tendrán que venir a marcar territorio", señaló a pura indirecta al ser consultada por los posibles acercamientos de otros hombres en la costa uruguaya. ¿Moyano tomará la decisión y viajará a Punta del Este a reconquistarla?.













