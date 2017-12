"No quiero sufrir más"La campeona paralímpica Marieke Vervoort se someterá a la eutanasia

Vervoort colmó de expectativa a sus seguidores en Río 2016, cuando llegó a los Juegos afirmando que "todavía no era el momento de morir". Ganó la medalla de plata en la categoría de 400 metros en silla de rueda. "Cuando llegue el momento, cuando tenga más días malos que buenos, entonces tendré mis papeles de eutanasia, pero ese momento aún no ha llegado", había dicho a los periodistas después conseguir el segundo puesto.

