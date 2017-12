Pampita renunció al jurado del Bailando

Ángel de Brito se sorprendió casi tanto como el público cuando la vio llorar de forma desconsolada en la gran final. La angustia que se le veía era tal que nadie podía creer que se debía al término del ciclo que, como ya se confirmó, volverá en abril del año próximo. ¿Se trataba de la separación de Pico? Tampoco. El periodista contó la verdad: "Ella me dijo que no era su última noche en Showmatch porque había firmado el pre contrato con Telefe. Estaba triste porque sabía que no iba a volver".