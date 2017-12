PARA EL FISCAL, PEROVIC, PROTEGE CON SU SILENCIO AL AUTOR DE LA MUERTE DE MATIAS PUCA

Por orden del fiscal Aldo Lozano, se realizó en la mañana del viernes dos allanamientos por el asesinato del joven carrocero Matías Puca. Las medidas judiciales se llevaron a cabo en el domicilio particular del ex secretario de Salud, Dr. Pablo Perovic, en barrio Los Perales y en su consultorio de calle Belgrano al 1.000. Finalmente trascendió que el médico y ex funcionario fue imputado de “ encubrimiento”. En las primeras semanas del 2018 deberá presentarse ante el fiscal de la causa Dr. Aldo Lozano, quien hará conocer causa imputación a el imputado y tendrá que definir abogado defensor.

Trascendió extraoficialmente que el fiscal Aldo Lozano determinó la imputación del ex titular del Instituto de Seguros de Jujuy, luego de investigar la compra de una óptica y un parabrisas para un Chevrolet Agile, que se realizó en un local de barrio Gorriti. Días después del incidente que le quitó la vida al joven carrocero Matías Puca. A partir de la confección de un identikit se pudo determinar que la persona que realizó la compra sería Pablo Perovic. A eso de habría sumado el relato de una mujer cercana al grupo íntimo de la familia del imputado, que habría dado datos concretos del hecho, que escucho mientras se encontraba en la vivienda. Estos y otros elementos de prueba complicarían la situación procesal del profesional de la “salud” Pablo Perovic. Para el fiscal Aldo Lozano, el acusado protege, por ahora con su silencio, al supuesto autor del hecho, teniendo pleno conocimiento de o quienes fueron el autor material de haber atropellado con un automóvil hasta el punto de quitarle la vida al adolescente carrocero Matías Benjamín Puca (17). No descartando que la protección del Dr. este ligada al entorno íntimo de la familia Perovic . Cerca del mediodía, se realizó primeramente un allanamiento en los consultorios ubicados en un edificio de calle Belgrano 1060, donde el Dr. Nino Fernández notificó al Dr. Perovic de su imputación. Posteriormente se realizó un segundo allanamiento, en este caso en el domicilio particular del médico, ubicado en barrio Los Perales, en donde según se pudo saber, se secuestró documentación y celulares de la familia del galeno, que estarían vinculados con la causa.