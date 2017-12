Pico Mónaco habló a fondo de la crisis con Pampita

¿No le cierra la puerta a la reconciliación? Luego de un año repleto de muestras de cariño, Pampita (39) y Pico Mónaco (33) transitan una fuerte crisis de pareja que los llevó a separarse. Sin embargo, las últimas declaraciones del extenista dejaron entrever que el alejamiento podría no ser definitivo.

Reservado de su intimidad, el tandilense habló del inestable presente amoroso con la modelo y de la decisión de resguardar los detalles para su intimidad: "Creo que son momentos de la vida en pareja y que, como le pasa a mucha otra gente, no estamos atravesando un buen momento. La diferencia es que los medios están pendientes de lo que hacemos y de lo que no, así que nosotros preferimos resguardar un poquito lo que nos está pasando, que es algo bien nuestro, porque desde que empezamos a estar juntos tuvimos mucha exposición. Esta vez elegimos no exteriorizar nuestra intimidad. Así como en otros momentos exteriorizamos todo lo bueno que vivíamos, pensamos que era mejor no exteriorizar el mal momento " , dijo Pico, en nota con la revista ¡Hola! Argentina.