"Me mostraban como un trofeo": la pesadilla de las chica violada por amigos de su mamá

“Esa fue una de las tantas veces que quisieron incluirme en sus relaciones sexuales. Pero él abusó de mí al menos cuatro veces”, contó. “En ese momento de verdad no entendía nada. No sabía que no estaba bien. Bajo manipulación no lograba entender qué era lo que estaba pasando”.

“Una vez me dieron clonazepam porque me costaba dormir. Me quedé dormida en el sillón del cuarto de ellos. Me desperté cuando Marcelo me estaba tocando. Le dije que salga, que no me sentía bien. Cuando me desperté gritando tenía su mano en mi entrepierna”, relató.