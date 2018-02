Isabel Macedo, contundente tras las declaraciones de Arana: "Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada"

El año comenzó con una inesperada polémica para Facundo Arana: el actor le dio un móvil a Intrusos, le consultaron por el embarazo de su expareja, Isabel Macedo, y su declaración generó controversia.





"Yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos", decía el galán, sin imaginar que Muriel Santa Ana saldría a cruzarlo en Twitter, en desacuerdo con su opinión. "Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse?", arremetió la actriz, indignada.













"Como mujer, siento que mi trabajo me realiza. Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada porque, de hecho, me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42".









Sin embargo, en todo ese revuelo, la palabra de Macedo brilló por su ausencia hasta hoy. "No voy a decir lo que opino del tema porque no quiero una polémica, pero siento, como mujer, que mi trabajo me realiza. Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada porque, de hecho, me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42, cuando siento que realmente pude hacer todo lo que quise: viajé como loca, tuve trabajos espectaculares... No sé, son 20 años de trabajo, de crecimiento, de realización como mujer, persona y profesional", reflexionó Isabel, en Agarrate Catalina por La Once Diez, sin coincidir con Arana.





Luego, destacó que la llegada de su hija es un acontecimiento único y que lo espera con suma felicidad: "Es un desafió inmenso convertirme en la mamá de una niña que, estimo, va a ser la más amada del mundo porque es la hija del hombre que amo con locura", expresó, en alusión a su mágico presente de la mano de Juan Manuel Urtubey.









