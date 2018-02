Los teléfonos móviles que emiten más radiación y qué puedes hacer al respecto?

Pero lo que sí sabemos es que las ondas de radiofrecuencia son una forma de radiación no ionizante , menos potente que la ionizante, que se desprende de los rayos X o ultravioleta, y que ésta última es capaz de romper enlaces químicos en nuestro ADN.

elulares y cómo protegerteinglés) explica en su sitio web que "la inquietud se concentra en si los teléfonos celulares podrían incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro o en la región de la cabeza y cuello ".

Y aunque afirma que las ondas emitidas por los celulares "no son lo suficientemente intensas como para ocasionar daños en el ADN de forma directa o calentar los tejidos corporales", también dice que "no está claro cómo los teléfonos celulares podrían causar cáncer" y que hay estudios que respaldan esa idea, aunque por ahora no tienen suficiente evidencia.