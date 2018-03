Cris Morena rompió el silencio y habló sobre su enojo con Florencia Bertotti

La tira duró dos años con altísimos niveles de audiencia. La dupla funcionaba de mil maravillas, pero al finalizar el año 2005, Bertotti decidió dejar la sociedad con Cris Morena.

Desde ese momento, nunca más tuvieron contacto, pero Cris estuvo invitada en "Tiene la palabra" y al ser consultada por Florencia Bertotti respondió: " Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabas de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer cosas nuevas, y la verdad que no fue bueno lo que hizo, y no le hizo bien a ella tampoco. No nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien"